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2 milyon liralık cihazlarla define arıyorlardı! Yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 milyon liralık cihazlarla define arıyorlardı! Yakalandılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te izinsiz define aradığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 2 milyon lira değerinde çeşitli define arama cihazı da ele geçirildi.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

5 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Operasyonda izinsiz define aradığı tespit edilen 5 kişi, 7 adet alan tarama çubuğu, 4 adet el dedektörü, 2 adet bilgisayar, birer adet su arama cihazı, akü, alan tarama cihazı ve çeşitli malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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