2 milyon liralık cihazlarla define arıyorlardı! Yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2025 15:44 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 15:46 - Güncelleme:

Karabük’te izinsiz define aradığı belirlenen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 2 milyon lira değerinde çeşitli define arama cihazı da ele geçirildi.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 5 KİŞİYE SUÇÜSTÜ Operasyonda izinsiz define aradığı tespit edilen 5 kişi, 7 adet alan tarama çubuğu, 4 adet el dedektörü, 2 adet bilgisayar, birer adet su arama cihazı, akü, alan tarama cihazı ve çeşitli malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci