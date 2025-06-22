21 yıl önce başladı, 4 kişi hayatını kaybetti! Mardin'de iki ile arasındaki kan davası sona erdi

Mardin'de Atlı ve Çiçek aileleri arasında 21 yıl önce kan davası başlamış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. İki aile arasındaki kan davası düzenlenen törenle sona erdi.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde 2004 yılında başlayan husumetin sonlandırılması amacıyla bir düğün salonunda barış töreni düzenlendi. Süheyl Recepoğlu - Hakan Recepoğlu

TÖRENE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Kanaat önderleri Süheyl Recepoğlu ve Hakan Recepoğlu’nun girişimiyle gerçekleştirilen törene her iki ailenin mensuplarının yanı sıra bölgedeki aşiret liderleri, din adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Dualar eşliğinde yapılan törenin ardından barış yemeği verildi. Törende yaptığı konuşmada 21 yıl süren kan davasının sona ermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Süheyl Recepoğlu şunları söyledi:

"Bu 21 yıllık bir husumetti. Basit bir olaydan kaynaklanan bir anlaşmazlık, iki akraba aile arasında yıllarca sürdü. Bu husumeti sona erdirmek için geçmişte birçok girişim oldu ancak bugüne kısmetmiş. Her iki aile de bizim akrabamız, sağ olsunlar, destek vererek bu barışın gerçekleşmesine vesile oldular. Bugün hayırlısıyla bir barış yemeği düzenliyoruz, birlikte olacağız, birbirimizi seveceğiz. Önemli olan, geride iyi ve güzel bir ahlak bırakmaktır."

"Artık bu durum bize yakışmıyor" diyen Recepoğlu, "21. yüzyılda bırakabileceğimiz en güzel miras, güzel ahlaklı bir nesil yetiştirmektir. Gençlerimizin kan davalarıyla ya da benzeri kötü olaylarla meşgul olmasını istemiyoruz. Bu barış sayesinde, inşallah onlara daha huzurlu ve umut dolu bir gelecek hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış törenine katılanlar, tarafların tokalaşmasının ardından dua ederek bölgedeki diğer husumetlerin de benzer şekilde son bulması temennisinde bulundu.