3 gün önce baba olmuştu! Uzman çavuştan kahreden haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2025 09:03 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 09:06 - Güncelleme:

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 gün önce baba olan ve bebeğini görmek için memleketine gelen 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da görev yapan Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapması nedeniyle birliğinden izin alarak Hatay'a geldi. İlgili Haber Memleketlerine şehit ateşi düştü: İşte aziz şehitlerimizin isimleri ve memleketleri TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Bebeğinin doğumundan 3 gün sonra aniden fenalaşan Doğmaz hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TOPRAĞA VERİLDİ Vefatından 3 gün önce baba olan uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğarken, cenazesi İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Çiğdemlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Öte yandan Doğmaz'ın ilk kez baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci