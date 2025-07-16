Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 3 gün önce baba olmuştu! Uzman çavuştan kahreden haber

3 gün önce baba olmuştu! Uzman çavuştan kahreden haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 gün önce baba olmuştu! Uzman çavuştan kahreden haber
Kalp Krizi, Asker, Hatay, İskenderun, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 gün önce baba olan ve bebeğini görmek için memleketine gelen 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da görev yapan Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapması nedeniyle birliğinden izin alarak Hatay'a geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bebeğinin doğumundan 3 gün sonra aniden fenalaşan Doğmaz hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 gün önce baba olmuştu! Uzman çavuştan kahreden haber - 1. Resim

TOPRAĞA VERİLDİ

Vefatından 3 gün önce baba olan uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğarken, cenazesi İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Çiğdemlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Öte yandan Doğmaz'ın ilk kez baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz ana kadroya giren yeni isim belli olduYarım asrın en kıt yılı! Fiyatlar yüzde 20 arttı: Tek tek toplayıp, gram gram satıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Annesi ölmüş, Nafiz ölü numarası yapıp kurtulmuştu! Dehşette ortaya çıkan detay aileyi bir kez daha yıktı: Katil yanımızdaymış - 3. SayfaDehşette ortaya çıkan detay aileyi bir kez daha yıktı26 katlı binada yaşanan yangın faciasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - 3. SayfaAnkara'daki faciayla ilgili kritik isimler tutuklandıTekirdağ'daki anız yangınında yüzlerce arı kovanı kül oldu - 3. SayfaAnız yangınında yüzlerce arı kovanı kül oldu!Kocaeli'de fuhuş suçundan aranan hükümlü yakalandı - 3. SayfaKocaeli'de fuhuş suçundan aranan hükümlü yakalandıŞanlıurfa'da 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var - 3. Sayfa5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı varBurdur'da domates yüklü kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü - 3. SayfaBurdur'da domates yüklü kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü
Sonraki Haber Yükleniyor...