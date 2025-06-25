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3 gündür hissedilen kötü kokunun sebebi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şile'de mahalleliyi 3 gündür rahatsız eden kötü kokunun sebebi belli oldu. Park halindeki bir araçtan şüphelenilmesi üzerine haber verilerek olay yerine gelen ekipler, otomobilin içerisinde erkek cesedi buldu.

Şile Çavuş Mahallesi'nde 3 gündür devam eden kötü kokunun park halindeki bir araçtan geldiğini fark eden mahalle sakinleri ve muhtar polise haber verdi.

3 gündür hissedilen kötü kokunun sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset olduğunu belirledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cesedi Adli Tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şile Çavuş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gen olayla ilgili "Leş kokusu geliyordu. Arabanın içerisinde ceset olduğunu fark ettim ve hemen polise bildirdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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