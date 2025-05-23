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35 adrese baskın! Evlerden cephanelik çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da düğün ve özel günlerde havaya ateş açan magandalara yönelik operasyon düzenlendi. 35 ayrı adrese operasyon düzenleyen jandarma, adeta cephanelik ele geçirdi.

Aksaray’da Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla meskun mahalde havaya ateş açan magandalara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğünlerde sivil jandarma ekipleriyle fiziksel takip başlatıldı. Öte yandan, çeşitli sosyal medya platformları üzerinde de teknik takip başlatan jandarma, eş zamanlı olarak yürüttüğü takipte havaya ateş açan 35 şahsı tespit etti. Belirlenen şahısların adreslerine yönelik günün ilk ışıklarında operasyon için düğmeye basıldı.

36 ŞAHIS GÖZALTINDA

Aksaray merkez ve köylerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik çıktı.

35 adrese baskın! Evlerden cephanelik çıktı - 1. Resim

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

25 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 273 adet tabanca fişeği, 361 adet av tüfeği fişeği ve 8 adet kasatura bıçağının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada ifadeleri alınan şahısların 19’u hakkında adli işlem başlatılırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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