37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, tatil yaparken yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2025 17:49 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 18:08 - Güncelleme:

Bursa'da 11 ayrı suçtan aranan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, İzmir'in Dikili ilçesindeki yazlıkta tatil yaparken yakalandı. Kimliğini gizlemek için kardeşinin bilgilerini kullanan şahıs, sosyal medya takibiyle tespit edilerek düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bursa'da 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, İzmir'in Dikili ilçesinde tatil yaparken yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Erdoğan Ş.'nin güncel adresinin Bursa ili olduğu tespit edildi. Yapılan takipte şahsın, kimliğini gizlemek amacıyla kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. İlgili Haber Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Duvara çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti YAZLIKTA YAKALANDI Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, Erdoğan Ş.’nin kız arkadaşının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan takip sayesinde, ikilinin İzmir'de bulunduğu belirlendi. Araştırmalar sonucunda, şahsın İzmir'in Dikili ilçesinde halasına ait yazlık evde kız arkadaşıyla birlikte kaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Erdoğan Ş., gözaltına alınarak Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir