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4 çocuk babası Murat Demirkıran korkunç halde bulundu! Arkadaşı kendisini ihbar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 çocuk babası Murat Demirkıran korkunç halde bulundu! Arkadaşı kendisini ihbar etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 4 çocuk babası Murat Demirkıran'ın cesedi halıya sarılı halde bir evin bahçesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 arkadaşı, Demirkıran'ın uyuşturucu madde içtikten sonra fenalaştığını cesedi sarıp bıraktıklarını itiraf etti.

Korkunç olay Gaziosmanpaşa'nın Pazariçi Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşandı. Gecekondu bahçesinde halıya sarılı cesedi görenler durumu ekiplere haber verdi. 

Yapılan incelemede cesedin 4 çocuk babası 49 yaşındaki Murat Demirkıran'a ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının ardından Demirkıran'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede, 5 Haziran'da aynı sokakta yaşayan arkadaşı U.H'nin (30) evine giden Demirkıran'ın, iddiaya göre burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı, ardından U.H'nin ve yanındaki diğer arkadaşının Demirkıran'ı halıya sararak evin bahçesine bıraktıkları belirlendi.

AİLESİ İLK ŞÜPHELİYE GİTMİŞ

Demirkıran'ın eve gelmemesi üzerine ailesinin U.H. ile görüşüp nerede olduğunu sorduğu, U.H'nin bilmediğini söylemesi üzerine birlikte Demirkıran'ı aramaya başladıkları öğrenildi.

POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

U.H'nin bugün polisi arayarak, Demirkıran'ı halıya sarılı halde evin bahçesine bıraktıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.H ve diğer kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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