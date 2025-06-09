Tuvalet tartışması dehşete dönüştü! 17 yaşındaki gencin burnunu ısırarak kopardı

İzmir'de bir pastanede tuvalet kullanımı yüzünden kavga çıktı. 5 kişilik gruptaki M.K. , 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı. Kopan burun yerine dikilirken gencin hayati tehlikesi sürüyor.

Dehşete düşüren olay İzmir'in Çeşme ilçesinde bir pastanede yaşandı. 5 kişilik grup, tuvalet kullanımı nedeniyle pastane çalışanları ile tartıştı.

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı.

4 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.