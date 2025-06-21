4 kişi yakayı ele verdi! 133 kilo canlı olarak bulundu

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde izinsiz olarak dere yatağından kurbağa toplayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların 133 kilo canlı kurbağa topladığı belirlendi.

Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünde yakalanan ve kurbağaları yurt dışına satmak amacıyla topladıkları belirlenen 4 şahıs hakkında biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemeler sonucunda ele geçirilen 133 kilo canlı kurbağa, tekrar doğal alanlarına bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal hayatı tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.