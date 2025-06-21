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4 kişi yakayı ele verdi! 133 kilo canlı olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 kişi yakayı ele verdi! 133 kilo canlı olarak bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde izinsiz olarak dere yatağından kurbağa toplayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların 133 kilo canlı kurbağa topladığı belirlendi.

Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünde yakalanan ve kurbağaları yurt dışına satmak amacıyla topladıkları belirlenen 4 şahıs hakkında biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı. 

4 kişi yakayı ele verdi! 133 kilo canlı olarak bulundu - 1. Resim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemeler sonucunda ele geçirilen 133 kilo canlı kurbağa, tekrar doğal  alanlarına bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal hayatı tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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