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41 yıl önce cinayet işlemişti! Kırmız bültenle aranan zanlı Hatay'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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41 yıl önce cinayet işlemişti! Kırmız bültenle aranan zanlı Hatay&#039;da yakalandı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olması nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G., Hatay'da yakalandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya'da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G.'nin Hatay'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile harekete geçti.

41 yıl önce cinayet işlemişti! Kırmız bültenle aranan zanlı Hatay'da yakalandı - 1. Resim
N.G.

Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G.'nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü. Zanlı N.G.'nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan N.G. işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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