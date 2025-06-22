5 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gündür aranan Şerife Örnek'ten kötü haber geldi. Arama Kurtarma ekipleri, zeytinlik alanda Örnek'in cansız bedenine ulaştı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gün önce evden çıkan Şerife Örnek için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Yaşlı kadını arama çalışmaları Umurbey Mahallesindeki zeytinlik alanlarda da yapıldı. MAGDER ekipleri tarafından zeytinlik alanda bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Örnek'in cenazesi kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşlı kadının ormanlık alana kekik toplamak için gittiği ve geri dönmediği iddia edildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.