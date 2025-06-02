6 tane çeyrek altın buldu! Yüzüne bile bakmadı... Hepsini sahibine ulaştırdı

Osmaniye'de yaşayan lise öğrencisi Kadir Koca, yolda bulduğu 6 tane çeyrek altını sahibine teslim etti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde İrfanlı Mahallesinde lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca, takdir edilecek bir harekete imza attı.

Koca yol kenarında kese içerisinde piyasa değeri 40 bin TL olan 6 adet çeyrek altın buldu. Koca, bulduğu altınları Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası altınların sahibi Ali Toz’a ulaştı. Emniyete gelen Toz, altınları bulan Koca’dan teslim aldı. Altınları kurban almak için biriktirdiğini söyleyen Ali Toz, altınları bulan Kadir Koca’ya teşekkür etti.