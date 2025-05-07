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6 yıllık boşanma davası sona erdi! Evinden oldu, çatıya sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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6 yıllık boşanma davası sona erdi! Evinden oldu, çatıya sığındı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta Sevda S., 6 yıl süren boşanma davasının sona ermesinin ardından eşine ait evden polis eşliğinde çıkarıldı. Gidecek yeri olmadığını belirten Sevda S., çatı katında hayatını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski eşi T.A. tarafından hakkında tahliye davası açılan konutta oturmaya devam eden Sevda S.'yi kahreden haber geldi. 

Evden tahliye kararı verilen Sevda S. için icra memurları ve polisler süreci başlatmak üzere adrese geldi. Sevda S.'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapı açılarak tahliye işlemi tamamlandı.

6 yıllık boşanma davası sona erdi! Evinden oldu, çatıya sığındı - 1. Resim

Gidecek yeri olmadığını söyleyen Sevda S., poşetlere doldurulan eşyalarını merdiven boşluklarına yerleştirerek çatıda yaşamaya başladı. Çatıda yaşadığını, buraya yatak koyarak geceleri uyuduğunu, özel ihtiyaçlarını komşularına giderek giderdiğini anlatan Sevda S., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"6 yıldan beri süren bir mahkeme sürecimiz var. İftirayla boşanıldık. Hatta gidip imza bile atmadım. Beni iftirayla, yalancı şahitle boşadı. Ardı aslı olmayan, iftiraya kurban gittim. Çocuklarımdan oldum, evimden oldum. Yuvamdan oldum. Sokakta kaldım. Görün perişanlığımı. Babamı kaybettim. 16 yıl oldu. Anne yok, baba yok. Annemi kaybettim. Kalp krizi geçirdi. Bir buçuk sene oldu. Annem bakıyordu bana 6 yıldan beri. Beraber yaşıyorduk baba maaşıyla.

"DÖRT MUHTARLIK SAHİP ÇIKMADI"

Tazminat almadım. Nafaka alamadım. Hiçbir haktan sahip olamadım. Sağlık sorunlarım var. Kalpten ameliyat olacaktım. İcra yoluyla kapıya atıldım, baba topraklarına haciz koyuldu. Avukat masrafları bana yüklendi, mağdur oldum. Sokakta kaldım. Evet, akrabalarım var, köyüm var, çevrem var. Anlatmakla bitmez. O kadar çok akrabalarım, çevrem var. Ama böyle bir günde düşünen dost olmuyormuş ya. Anasızlık, babasızlık böyle bir şey. Kimseye yük olmak istemiyorsun. Ama sahip de çıkmıyorlar. Bana dört muhtarlık sahip çıkamadı."

6 yıllık boşanma davası sona erdi! Evinden oldu, çatıya sığındı - 2. Resim

KADIN SIĞINMA EVİNİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, Sevda S.'ye ulaşarak kadın sığınma evinde kalması teklifinde bulundu. Ancak Sevda S., kiralık bir evde yaşamak istediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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