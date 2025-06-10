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Haberler > 3. Sayfa > 60 milyon lira değerinde! Türkiye'ye getirilirken sırt çantasında ele geçirildi

60 milyon lira değerinde! Türkiye'ye getirilirken sırt çantasında ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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60 milyon lira değerinde! Türkiye&#039;ye getirilirken sırt çantasında ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda Bulgaristanlı yetkililer tarafından, Türkiye'ye gelen tırda arama yapıldı. Ekiplerin aramaları sonucunda beyan edilmemiş 900 bin euro ve 500 bin dolar (yaklaşık 60 milyon TL) ele geçirildi.

Polonya plakalı Türk vatandaşının kullandığı tır, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına girişi yaptı. Sürücü, yetkililere Polonya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan parsiyel mallar için düzenlenen belgeleri sundu.

60 milyon lira değerinde! Türkiye'ye getirilirken sırt çantasında ele geçirildi - 1. Resim

SIRT ÇANTASINDA BULUNDU

Yapılan risk analizinin ardından araç detaylı gümrük muayenesi için seçildi. Bulgar gümrük memurları, sürücü kabininde kişisel eşyaların saklandığı bir çekmecedeki sırt çantasının içinde, 11 poşet içerisine konulan 900 bin euro ve 500 bin ABD doları ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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