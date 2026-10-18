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8 yaşındaki kız çocuğuna ütülü işkence! 3 kişi tutuklandı

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8 yaşındaki kız çocuğuna ütülü işkence! 3 kişi tutuklandı
Başlık Resmi8 yaşındaki kız çocuğuna ütülü işkence! 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki H.Z.’nin darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiasıyla gözaltına alınan üvey annesi, anneannesi ve teyzesi tutuklandı. Vücudunda yanıklar tespit edilen küçük kız hastaneye kaldırıldı.

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki H.Z.’nin darbedildiği ve ütüyle yakıldığı öne sürüldü. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili dün anne, anneanne ve teyzenin gözaltına alındığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ANNE, TEYZE VE ANNEANNE GÖZALTINA ALINDI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi dün gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan üvey anne B.Z, üvey annenin annesi S.Z. ve üvey annenin kız kardeşi S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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