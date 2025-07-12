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95 baskın, yüzlerce gözaltı! İzmir'de nefes kesen operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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95 baskın, yüzlerce gözaltı! İzmir&#039;de nefes kesen operasyon
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 95 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 133 kişi yakalandı. Operasyona 190 personel katılırken, yakalananlar adli mercilere sevk edildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

95 baskın, yüzlerce gözaltı! İzmir'de nefes kesen operasyon - 1. Resim

95 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

11 Temmuz 2025 günü saat 05.00’te il genelinde merkez ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda, toplam 95 adrese baskın yapıldı.

95 baskın, yüzlerce gözaltı! İzmir'de nefes kesen operasyon - 2. Resim

190 personelin katıldığı ve 24 saat süren operasyon kapsamında; hırsızlık, kasten öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan aranan 133 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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