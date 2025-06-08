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Acı haber bayram günü geldi! Günlerdir aranıyordu, Hüseyin Aydın ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Acı haber bayram günü geldi! Günlerdir aranıyordu, Hüseyin Aydın ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'daki şiddetli yağışların ardından sele kapılan Hüseyin Aydın'ın arama çalışmalarının 6. gününde ölü olarak bulundu.

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Acı haber bayram günü geldi! Günlerdir aranıyordu, Hüseyin Aydın ölü bulundu - 1. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARINA 200 KİŞİLİK EKİP KATILDI

Bayram boyunca devam eden arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal dron cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber 200'ün üzerinde ekip katıldı.

Acı haber bayram günü geldi! Günlerdir aranıyordu, Hüseyin Aydın ölü bulundu - 2. Resim

67 araç, 15 dron, 10 bot ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürerken, eşofmanları Çarşamba günü yapılan çalışmalarda dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.

Acı haber bayram günü geldi! Günlerdir aranıyordu, Hüseyin Aydın ölü bulundu - 3. Resim

CESEDİ BAYRAM GÜNÜ BULUNDU

Bugün yapılan çalışmalar sonrasında ise evinden 11 km aşağıdaki Sera Gölü içerisinde cansız bedeni bulundu.

Acı haber bayram günü geldi! Günlerdir aranıyordu, Hüseyin Aydın ölü bulundu - 4. Resim

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı konu ile ilgili açıklamada bulundu: "3 Haziran 2025 tarihinde Trabzon ili Akçaabat ilçesinde, 1951 doğumlu Hüseyin Şahin isimli vatandaşımızın yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı."

Acı haber bayram günü geldi! Günlerdir aranıyordu, Hüseyin Aydın ölü bulundu - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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