Adana'da 2 bin litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Mayıs 2025 09:22 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 09:23 - Güncelleme:

Adana'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda iki bin litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesi amacıyla harekete geçti. Ekipler, şüphelendikleri bir kamyonu Pozantı Otoyolu'nda durdurdu. BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Araçta yapılan incelemede kaçak olduğu belirlenen iki bin litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci