Adana'da akılalmaz olay! Berberin WhatsApp hesabı kopyalandı... Müşteriler şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Adana'da berberlik yapan Ahmet Uluçay'ın WhatsApp işletme hesabı dolandırıcılar tarafından taklit edildi. Müşterilerden mesaj yoluyla para talep edilirken, dolandırıcıların mesajlarına şüpheyle yaklaşan müşteriler berberi arayınca gerçek ortaya çıktı.

Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Berber Ahmet Uluçay'ın WhatsApp işletme hesabı dolandırıcılar tarafından taklit edildi. Dolandırıcıların attıkları mesajlar üzerine müşteriler şüphelenince gerçek ortaya çıktı.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan berber Ahmet Uluçay, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"DOLANDIRICILIĞIN BU SEVİYELERE GELMESİ ÇOK ÜZÜCÜ" "WhatsApp üzerinden işletmemin adına hesap açılmış ve rehberimi ele geçirmişler. Rehberimdeki birçok kişiye mesajlar atarak bu hesabın yeni olduğunu belirtmişler. Mağdur olduğumu ve paraya ihtiyacım olduğunu söylemişler. Biz de bu olayı öğrenince sosyal medya hesaplarımızdan uyarı yaparak bu dolandırıcılığın önüne geçmeye çalıştık. Bizi sevindiren olay şu ana kadar kimsenin para yollamamış olması. Günümüzde dolandırıcılığın bu seviyelere gelmesi çok üzücü. 41 yıllık kuaförüm ve 41 yıldır tırnaklarımla kazıdığım ismime leke vermeye çalışıyorlar."

Uluçay, dolandırıcıların inandırıcılığı artırmak için kendi Instagram hesabından alınmış bir fotoğrafı da sahte WhatsApp hesabına koyduklarını söylerken, dolandırıcıların en az 6-7 kişiden para istediğini ifade etti.

"İşletme hesabından geldi ama şüphelendim"

Dolandırıcılık girişiminden son anda kurtulan Ahmet Uluçay'ın müşterilerinden İsmail Serindağ ise olayla ilgili "Ahmet beyin işletme hesabından bana bir mesaj geldi. Zor durumda olduğunu belirterek benden para istedi. İşletme hesabından gelen bu mesaja çok itibar etmeden kendisini aradım. Durumun dolandırıcılık olduğu bu şekilde anlaşıldı. Bize IBAN da yolladılar ama göndermeden gerçeği öğrendik. Bunu öğrendikten sonra tekrar irtibata geçmek istedim ama ulaşamadım" dedi.