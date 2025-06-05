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Adana'da torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 19 şüpheli yakalandı, 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

ŞAFAK BASKININDA 19 KİŞİ YAKALANDI

Şafak vakti yapılan operasyonda 19 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 108 adet uyuşturucu hap, 2,61 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'da torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile 4 şüpheli de serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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