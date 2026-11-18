Adana'da bir vatandaş, apartmanın balkonunda asılı Türk bayrağını görünce saygı duruşunda bulundu. Bu sırada yoldan geçen otomobil vatandaşa çarptı. Yaşanan ilginç olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Adana'da bir vatandaşın Türk bayrağına saygı duruşunda bulunduğu sırada yaşadığı kaza anları kameraya yansıdı.

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın apartmanın balkonunda asılı Türk bayrağını fark ederek durduğu ve bayrağa dönerek saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

Adanada Türk bayrağına saygı duruşunda bulunan vatandaşa otomobil çarptı!

SAYGI DURUŞUNDA BULUNURKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Vatandaşın Türk bayrağına yöneldiği sırada yoldan geçen otomobil kendisine çarptı.

O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekerken vatandaşın sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

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