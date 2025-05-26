Adıyaman'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
N.T. idaresindeki kamyonet, Sarıçiçek köyü yol ayırımında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve kamyonetteki M.T. ile A.T. yaralandı. Yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir