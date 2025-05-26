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İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisi çekici yardımıyla kaldırılırken, yola alkol şişelerinin düştüğü görüldü.

İstanbul Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Orhantepe Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobil ile aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobillerden biri 2 ağaca çarpıp devirdikten sonra takla attı, diğeri ise yolun karşı şeridine geçerek durabildi.

İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var - 1. Resim

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobillerden birindeki 4 kişi araç içinde sıkışırken, diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Öte yandan, kazaya karışan araçlardan birisi çekici yardımıyla kaldırılırken, yola alkol şişelerinin düştüğü görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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