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İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul Beylikdüzü&#039;nde zincirleme kaza: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Kavaklı Caddesi'nde, henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DDU 526 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, 2 araca çarparak yan yattı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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