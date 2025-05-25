İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü'nde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.
İstanbul Beylikdüzü'nde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kavaklı Caddesi'nde, henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DDU 526 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, 2 araca çarparak yan yattı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir