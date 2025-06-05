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Adıyaman'da trafik kazası: 5'i çocuk 7 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yakup Y. idaresindeki otomobil, Karaburun Köyü içerisinde dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette seyreden Ahmet K. (36) idaresindeki otomobille çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden Ahmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan Hamadi M. (31) , Fatma K. (10), Raken K. (9), Gine K. (6), Muhammed K. (1) ve Çene K. (6) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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