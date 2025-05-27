Ağaca asılı halde bulundu! Yalova'da günlerdir aranan gençten acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2025 23:58 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 00:06 - Güncelleme:

Yalova'da evde ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evden çıkan ve 22 Nisan'dan bu yana haber alınamayan gençten acı haber geldi. Özgür Evren Öziş isimli genç, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde bulundu.

Yalova'da 22 Nisan'dan beri kayıp olan Özgür Evren Öziş, ormanlık alanda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Yalova'da 22 Nisan'da ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evinden çıkıp giden Özgür Evren Öziş, yaklaşık 1 aydır aranıyordu. Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı. İlgili Haber Sokak ortasında silahlı dehşet! 19 yaşındaki genç kabusu yaşadı AĞACA ASILI HALDE BULUNDU Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu. Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlgili Haber Kocaeli'de şok ölüm! Ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru