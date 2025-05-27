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Ağaca asılı halde bulundu! Yalova'da günlerdir aranan gençten acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağaca asılı halde bulundu! Yalova&#039;da günlerdir aranan gençten acı haber geldi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da evde ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evden çıkan ve 22 Nisan'dan bu yana haber alınamayan gençten acı haber geldi. Özgür Evren Öziş isimli genç, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde bulundu.

Yalova'da 22 Nisan'dan beri kayıp olan Özgür Evren Öziş, ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da 22 Nisan'da ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın ardından evinden çıkıp giden Özgür Evren Öziş, yaklaşık 1 aydır aranıyordu.

Ağaca asılı halde bulundu! Yalova'da günlerdir aranan gençten acı haber geldi - 1. Resim

Ailesinin bulunması için televizyon programlarına başvurduğu Öziş'in cansız bedenine merkeze bağlı Hacımehmet köyünde ulaşıldı.

Ağaca asılı halde bulundu! Yalova'da günlerdir aranan gençten acı haber geldi - 2. Resim

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Öziş, köy mezarlığının karşı tarafından bulunan ormanlık alanda kendisini ağaca asmış şekilde köylüler tarafından bulundu.

Ağaca asılı halde bulundu! Yalova'da günlerdir aranan gençten acı haber geldi - 3. Resim

Olay yerinde savcı ve jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından Öziş'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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