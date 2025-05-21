Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandı

Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ağrı&#039;da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

 Ağrı'da, usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı. Bu kapsamda il merkezinde bulunan 10 adrese yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ağrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandı - 1. Resim

9 KİŞİ YAKALANDI

Adreslerde yapılan aramada, yasa dışı yollarla elde edilmiş 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, usulsüz hayvan sevkinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirildi.Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca 10 ilde çalışma yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yurt dışında yaşayanlar dikkat! Konut faizleri en yüksek seviyeyi gördü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da otogarda silahlı kavga! - 3. SayfaBursa'da otogarda silahlı kavga!Bitlis'te takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı - 3. SayfaBitlis'te takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı"Yüksekten düşerek öldü" denilmişti, cinayet çıktı! Yıllar sonra 8 polis hakim karşısında - 3. SayfaYıllar sonra 8 polis hakim karşısında!Otomobil şarampole uçtu! Karı-koca yaralandı - 3. SayfaOtomobil şarampole uçtu! Karı-koca yaralandıMarmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu - 3. SayfaMarmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulunduAlacak verecek meselesi yüzünden benzin döküp yaktılar! Cezaları belli oldu - 3. SayfaAlacak verecek meselesi bunu da yaptırdı! Cezaları kesildi
Sonraki Haber Yükleniyor...