Tırın kapağı açılınca donup kaldılar! Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Mayıs 2025 17:59 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 18:06 - Güncelleme:

Sivas'ta emniyet ekipleri, kaçakçılığa geçit vermedi. D-100 karayolunda durdurulan bir aracın içinde 7 düzensiz göçmen yakalandı ve çok sayıda sigara paketi ele geçirildi. Büyük çuvalların arasına gizlenen kaçak göçmenler yakalandığında yüzlerinde oluşan şaşkınlık, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta ekipler, kaçakçılığa yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. 7 GÖÇMEN YAKALANDI Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı. İlgili Haber Fiyat arttı, Avrupa'nın en büyükleri şikayet edildi! 7 havayolu şirketinde "bagaj ücreti" krizi Göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları çerçevesinde iki tır polis ekiplerince durduruldu. Soğuk asfalt yüklü tırlarda yapılan aramada 7 düzensiz göçmen yakalandı. DONUP KALDILAR Büyük çuvalların arasına gizlenen kaçak göçmenler yakalandığında yüzlerinde oluşan şaşkınlık, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca tırların içerisinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin naklini sağlayan 2 tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş