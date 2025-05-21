Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tırın kapağı açılınca donup kaldılar! Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok

Tırın kapağı açılınca donup kaldılar! Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta emniyet ekipleri, kaçakçılığa geçit vermedi. D-100 karayolunda durdurulan bir aracın içinde 7 düzensiz göçmen yakalandı ve çok sayıda sigara paketi ele geçirildi. Büyük çuvalların arasına gizlenen kaçak göçmenler yakalandığında yüzlerinde oluşan şaşkınlık, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta ekipler, kaçakçılığa yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Tırın kapağı açılınca donup kaldılar! Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok - 1. Resim

7 GÖÇMEN YAKALANDI

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda uygulama yaptı.

Göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları çerçevesinde iki tır polis ekiplerince durduruldu. Soğuk asfalt yüklü tırlarda yapılan aramada 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Tırın kapağı açılınca donup kaldılar! Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok - 2. Resim

DONUP KALDILAR

Büyük çuvalların arasına gizlenen kaçak göçmenler yakalandığında yüzlerinde oluşan şaşkınlık, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca tırların içerisinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak göçmenlerin naklini sağlayan 2 tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 37. hafta fikstürüZaniolo için karar verildi! Fiorentina Galatasaray'a bildirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başörtüsü yasağı yüzünden hayalleri yarım kaldı! Yıllar sonra hepsi gerçekleşti - YaşamBaşörtüsü yasağı yüzünden hayalleri yarım kalmıştıSporcuların merakla beklediği, ailelerin iple çektiği festival! 'Etnospor Kültür Festivali' yarın başlıyor - YaşamGençlerin merakla beklediği festival başlıyorYüzlerce ailenin geçim kaynağı! Dünyadaki üretimin yüzde 65'ini karşılıyorlar, ilk hasat coşkuyla başladı - YaşamYüzlerce ailenin geçim kaynağı! İlk hasat coşkuyla başladıBodrum'da deniz dibi temizliği! Masmavi sudan çamaşır makinesi çıktı - YaşamMasmavi denizde bunun ne işi var?Dev Bahama kruvaziyerleri denizden 9 bin 500 kişi getirdi, esnaf bayram etti - YaşamDenizden binlerce kişi akın akın geldi, esnaf bayram ettiSaksıya koyarım diye sakın koparmayın! 557 bin TL cezası var - YaşamSaksıya koyarım diye sakın koparmayın! 557 bin TL cezası var
Sonraki Haber Yükleniyor...