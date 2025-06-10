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Ahırdan kaçtı, ekiplere zor anlar yaşattı! Uyuşturucu iğneyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ahırdan kaçtı, ekiplere zor anlar yaşattı! Uyuşturucu iğneyle yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da ahırdan kaçan boğayı belediye ekipleri, uyuşturucu iğne ile sakinleştirerek yakaladı.

Merkeze bağlı Örençay köyün içerisinde bulunan bir ahırdan kaçan boğa, uzun süre yakalanamadı.

Boğayı yakalayamayan sahibi durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Köye gelen ekipler bir süre uğraştıktan sonra boğaya uyuşturucu iğne atıldı.

Sakinleşen boğa, yakalanarak ahıra konuldu. Hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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