Ahırdan kaçtı, ekiplere zor anlar yaşattı! Uyuşturucu iğneyle yakalandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Elazığ'da ahırdan kaçan boğayı belediye ekipleri, uyuşturucu iğne ile sakinleştirerek yakaladı.
Merkeze bağlı Örençay köyün içerisinde bulunan bir ahırdan kaçan boğa, uzun süre yakalanamadı.
Boğayı yakalayamayan sahibi durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Köye gelen ekipler bir süre uğraştıktan sonra boğaya uyuşturucu iğne atıldı.
Sakinleşen boğa, yakalanarak ahıra konuldu. Hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci