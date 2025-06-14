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Ahmet Kızılkaya'ya bayramı göstermemişlerdi! Oğlunun canını yakmak için babasını öldürmüşler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ahmet Kızılkaya&#039;ya bayramı göstermemişlerdi! Oğlunun canını yakmak için babasını öldürmüşler
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tuzla'da 3 yıl önce işlenen cinayetin nedeni 'intikam' çıktı. 2 kardeş, kardeşlerini öldüren Ercan K.'dan intikam almak için babasını öldürdü.

Tuzla'da 4 Haziran'da Ahmet Kızılkaya, iş yerine gelen motosikletli 2 kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İsmet K. ile Ercan K. olduğunu tespit etti.
Kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheli ile bu kişilere yardım eden Enes Ö. gözaltına alındı.

İŞİN İÇİNDEN İNTİKAM ÇIKTI

Öldürülen Ahmet Kızılkaya'nın oğlu F.K'nin 3 yıl önce şüphelilerin kardeşi R.K'yi öldürdüğü, Ercan K. ile İsmet K'nin de intikam için Kızılkaya'yı öldürdüğü anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde ise motosikletle bölgeye gelen şüphelilerden birinin ateş açtığı, daha sonra şüphelilerin kaçtığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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