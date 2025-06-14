Ankara'da vahşet! 17 yaşındaki çocuk babasının boğazını kesti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da 17 yaşındaki çocuk ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası çocuk babasının boğazını keserek öldürdü.
Vahşetin adresi Ankara'nın Çubuk ilçesi oldu. 55 yaşındaki Nihat D. ile 17 yaşındaki oğlu Y.D. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., babasını boğazından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Nihat D'nin cansız bedeni otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekiplerince Y.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar