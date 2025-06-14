Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Allah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz...

Allah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Allah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da 3 annesi Hatice Çakılcıoğlu, üzüm yaprağı toplarken düşüp hayatını kaybetti. Kadının eşinin de 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki acı olayda üzüm yaprağı toplarken dengesini kaybeden Hatice Çakılcıoğlu, ağır yaralandı. 

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hatice Çakılcıoğlu, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hatice Çakılcıoğlu kurtarılamadı.

Allah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz... - 1. Resim

EŞİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

3 çocuk annesi Hatice Çakılcıoğlu’nun eşi taksici İsa Çakılcıoğlu’nun da, 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Allah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz... - 2. Resim

Yaşanan olay sonrası İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Chery’den 2 bin km menzile sahip plug-in hibrit sedan: A9L 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Foça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde - 3. SayfaFoça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerindeAsker eğlencesinden cenaze çıktı! 18 yaşındaki Deniz feci şekilde can verdi: Katili babası teslim etti - 3. SayfaAsker eğlencesinden cenaze çıktı! 1Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var - 3. SayfaNavigasyon yanlış yönlendirdi, dehşeti yaşadılarEyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı - 3. SayfaAynı noktada 2 İETT otobüsü kazası! Anbean kameraya yansıdıLise öğrencisi köy meydanında tacizcisini öldürmüştü: Yargıtay'dan Azra için karar - 3. SayfaKöy meydanında tacizcisini öldürmüştü: O karar bozulduİntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunç - 3. SayfaYaşlı adamı döverek öldürmüşler... Görüntüler korkunç
Sonraki Haber Yükleniyor...