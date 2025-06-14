Allah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz...
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kastamonu'da 3 annesi Hatice Çakılcıoğlu, üzüm yaprağı toplarken düşüp hayatını kaybetti. Kadının eşinin de 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında öldüğü öğrenildi.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki acı olayda üzüm yaprağı toplarken dengesini kaybeden Hatice Çakılcıoğlu, ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hatice Çakılcıoğlu, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hatice Çakılcıoğlu kurtarılamadı.
EŞİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ
3 çocuk annesi Hatice Çakılcıoğlu’nun eşi taksici İsa Çakılcıoğlu’nun da, 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar