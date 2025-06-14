Çocuk istismarı suçlusuna film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı

Aydın'da çocuk istismarı suçlamasıyla aranan S.Ş. saklandığı evin bahçesinde dron ile bulundu. Film gibi operasyonla kıskıvrak yakalanan şüphelinin o anları kameralara yansıdı.

Aydın'ın Efeler hakkında çocuğun cinsel istismarı ve şantaj suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 640 TL adli para cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs Umurlu Mahallesi'nde saklandığı evin bahçesinde dron ile tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği'nin koordineli olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan S.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

OPERASYON SANİYE SANİYE KAYITTA

Şahsın tespiti ve operasyon anları dron kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, emniyetin çalışması göz doldurdu.