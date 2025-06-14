Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çocuk istismarı suçlusuna film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı

Çocuk istismarı suçlusuna film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çocuk istismarı suçlusuna film gibi operasyon! Kıskıvrak yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da çocuk istismarı suçlamasıyla aranan S.Ş. saklandığı evin bahçesinde dron ile bulundu. Film gibi operasyonla kıskıvrak yakalanan şüphelinin o anları kameralara yansıdı.

Aydın'ın Efeler hakkında  çocuğun cinsel istismarı ve şantaj suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 640 TL adli para cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs Umurlu Mahallesi'nde saklandığı evin bahçesinde dron ile tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği'nin koordineli olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan S.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

OPERASYON SANİYE SANİYE KAYITTA

Şahsın tespiti ve operasyon anları dron kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, emniyetin çalışması göz doldurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hasat başladı! İç piyasaya kilosu 150 liradan, yurt dışına 300 liradan satılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Refüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaRefüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı varAllah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüz... - 3. SayfaAllah böyle ölüm vermesin: 3 çocuk şimdi hem yetim hem öksüzFoça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde - 3. SayfaFoça'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip olay yerindeAsker eğlencesinden cenaze çıktı! 18 yaşındaki Deniz feci şekilde can verdi: Katili babası teslim etti - 3. SayfaAsker eğlencesinden cenaze çıktı! 1Navigasyon yanlış yolu gösterdi, Manisalı aile canından oluyordu! 3'ü çocuk 5 yaralı var - 3. SayfaNavigasyon yanlış yönlendirdi, dehşeti yaşadılarEyüpsultan'da aynı noktada İETT otobüsü kazaları! Anbean kameraya yansıdı - 3. SayfaAynı noktada 2 İETT otobüsü kazası! Anbean kameraya yansıdı
Sonraki Haber Yükleniyor...