Lise öğrencisi köy meydanında tacizcisini öldürmüştü: Yargıtay'dan Azra için karar

Kars'ta 17 yaşındaki Azra, kendisini 3 yıldır taciz eden Birdal Doğan'ı öldürdü. İlk duruşmada serbest kalan Azra için mahkeme iyi halden 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Yargıtay ise verilen cezayı fazla bulup bozdu.

Olay 2022'de Kars'ın Kardeştepe köyünde yaşandı. O dönem 17 yaşında olan Azra E., köydeki çeşmede hayvanları suladığı sırada, 3yıldır kendisini taciz eden Birdal Doğan'la karşılaştı. Genç kız, Doğan'ı olay yerinde tabancayla vurarak öldürdü.

İLK DURUŞMADA SERBEST

Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada, Azra E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; Cumhuriyet Savcısı, Azra E.'nin 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İYİ HALDEN 8 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi halden 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Azra E.'ye adli kontrol tedbirlerinin uygulamasını kararlaştırdı.

YARGITAY 'DUR' DEDİ

Sabah'ın haberine göre, Azra E.'nin ailesinin avukatı Sinan Erdağı, karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu. İstinaf kararı yerinde bulununca dosya bu kez Yargıtay'a gitti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada indirim yapılması kararını aldı.