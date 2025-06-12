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Mağara cinayetinde katiller hakim karşısında: Suçu intihar eden arkadaşlarına yüklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mağara cinayetinde katiller hakim karşısında: Suçu intihar eden arkadaşlarına yüklediler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de Emrah Balkaş'ı mağarada öldürüp gömen 6 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Katil zanlıları savunmalarında intihar eden arkadaşlarına suçu yükledi.

Kayseri’nin Develi ilçesinde Emrah Balkaş’ın bir mağarada öldürüldükten sonra gömüldüğü olayın sanıkları bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde duruşmaya katıldı. Sanıklar yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını belirterek, olayın ardından intihar eden Eyüp Yıldız’ın psikopat olduğunu, Emrah Balkaş’a zarar vermemesi için çabaladıklarını ancak başaramadıklarını belirterek, Eyüp Yıldız’ın kendileri mağaradan çıktıktan sonra Emrah Balkaş’ı öldürdüklerini öne sürdü.

"SUÇUMUZ YOK, 4 YILDIR CEZAEVİNDEYİZ"

Sanıklar işlemedikleri bir suç nedeniyle yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Yapılan yargılamanın ardından mahkeme heyeti sanıklar F.A., A.A., M.K., M.İ., Ş.B. ve M.Y. iştirak halinde adam öldürme suçundan ayrı ayrı 25’er yıl hapis cezasına hükmederek, tutukluluklarının devamına karar verdi.

TESLİM OLMAK YERİNE İNTİHAR ETTİ

30 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevinden çıkan Emrah Balkas, arkadaş grubu ile bir mağarada buluştu. Çıkan tartışmada Emrah Balkaş, Eyüp Yıldız tarafından tabanca ile öldürüldü.

Olayın ardından kaçan Eyüp Yıldız, Yukarı Fenese Mahallesi’nde saklandığı evde polis ekipleri tarafından kıstırılınca, teslim olmayarak tabanca ile intihar etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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