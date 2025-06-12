Bebeğini çatıda ölüme terk etmişti... Dehşet olayın kahreden detayları belli oldu

İzmir'de beze sarılı halde çatıya bırakılan bebeğin ölümüne ilişkin 20 yaşındaki anne tutuklandı. Şüpheli anne, ilk ifadesinde bebeğini neden ölüme terk ettiğini anlattı.

Korkunç olayın adresi, İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında beze sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hastanedeki tedavisinin ardından anne F.İ. (20) ile olaya ilişkin Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve 16 yaşındaki S.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne F.İ. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEBEĞİ BEZE SARIP ÇATIYA BIRAKTI

Yapılan araştırmada, F.İ'nin nikahsız birliktelikten hamile kaldığı, bu durumu ailesinden gizlediği, evinin banyosunda kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra bebeğini ikametin çatısına beze sarılı halde bıraktığı tespit edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

5 Haziran’da Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak’taki bir evin çatısından sesler geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş, halılar arasında kanlı beze sarılı yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu.

Araştırma kapsamında anne tespit edilmiş, anne ve bebek sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.