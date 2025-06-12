Bartın'da acı olay! İki ay önce başladığı iş sonu oldu, feci şekilde öldü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bartın'da 2 ay önce kauçuk fabrikasında işe başlayan 38 yaşımdaki özgür Çelik, forkliftten düşerek hayatını kaybetti.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında bakım personeli olarak çalışan 38 yaşındaki Özgür Çelik, bakımını yaptığı forkliftten düşerek ağır yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Çelik, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İŞE BAŞLAYALI 2 AY OLMUŞTU
Hayatını kaybeden Çelik'in bekar olduğu ve 2 ay önce kauçuk fabrikasında işe başladığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş