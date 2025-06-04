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Şanlıurfa'da korkunç göçük kazası! Ağır yaralı işçiler var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da meydana gelen göçük faciasında enkaz altından çıkarılan 4 kişiden ikisinin (Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş) durumu ağır olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da korkunç bir olay meydana geldi.

Şanlıurfa'da korkunç göçük kazası! Ağır yaralı işçiler var - 1. Resim

2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da korkunç göçük kazası! Ağır yaralı işçiler var - 2. Resim

Kolbüken ve Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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