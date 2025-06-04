Şanlıurfa'da korkunç göçük kazası! Ağır yaralı işçiler var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'da meydana gelen göçük faciasında enkaz altından çıkarılan 4 kişiden ikisinin (Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş) durumu ağır olarak hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da korkunç bir olay meydana geldi.
2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kolbüken ve Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş