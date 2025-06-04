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Haberler > Ekonomi > 'Bayramı beklemesinler' diyerek uyardı! "Maliyet arttı ama fiyat düşük": 10 bin TL'yi 8 bin TL'ye indirmek istiyorlar

'Bayramı beklemesinler' diyerek uyardı! "Maliyet arttı ama fiyat düşük": 10 bin TL'yi 8 bin TL'ye indirmek istiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta canlı hayvan pazarında, sıkı pazarlıkların geçtiği bir yoğunluk yaşanıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Sülal Erez, "Vatandaşlarımız bayramı beklemeden alışverişlerini yapsın. Aksi halde ya kötü mala denk gelirler ya da fiyat artışıyla karşılaşırlar" dedi.

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı, pazardaki hareketlilik ise sürüyor.

Muş'ta canlı hayvan pazarında, sıkı pazarlıkların geçtiği bir yoğunluk yaşanıyor. 

'Bayramı beklemesinler' diyerek uyardı!

KIYASIYA PAZARLIKLAR

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentte, besiciler sabahın erken saatlerinden itibaren yetiştirdikleri kurbanlıkları pazara getirmeye başladı.

Pazarda satıcılarla alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yapılırken, zaman zaman devreye giren aracılar uzlaşma sağlıyor.

'Bayramı beklemesinler' diyerek uyardı!

"VATANDAŞLAR BAYRAMI BEKLEMESİN"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Sülal Erez, satışların iyi gittiğini belirterek, "Fiyatlar normal. Elimizde hala hayvan var ama iyi malı bayramdan önce satıyoruz. Bayram sonrasına daha zayıf hayvanlar kalıyor. Vatandaşlarımız bayramı beklemeden alışverişlerini yapsın. Aksi halde ya kötü mala denk gelirler ya da fiyat artışıyla karşılaşırlar" dedi.

Bir diğer satıcı Ahmet Gül ise, "Pazar güzel gidiyor. Her gün hayvan getiriyoruz. Bu hayvanlara altı aydır bakıyoruz; yemini, suyunu, ilacını eksik etmedik. Büyük emek verdik. Şimdi de kurbanlık almak isteyenleri bekliyoruz" diye konuştu.

Satıcı Yavuz Tektimur da, "Maliyetler arttı ama fiyatlar düşük. Müşteri fiyat duyunca hemen pazarlık yapmaya başlıyor. Hayvanın maliyeti 10 bin lira olsa bile 9 bine, hatta 8 bine indirmek istiyorlar. Bu da pazarda renkli pazarlık görüntüleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Muş'ta kurbanlık pazarındaki hareketliliğin bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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