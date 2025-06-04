Kurban pazarında rekor fiyat geldi! Pazarın gözdesiydi, fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, pazarlardaki hareketlilik de sürüyor. Kırşehir'de canlı hayvan pazarında satışa çıkarılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, rekor fiyatla 240 bin TL'ye alıcı buldu.

Kırşehir'de Kurban Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, pazarda rekor fiyata satış geldi.

REKOR FİYATA SATILDI

Kırşehir'de kurulan Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda Hayvan Pazarı, bu hafta rekor ağırlığa sahip bir ineğe ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki inek, hem boyutları hem de sakinliğiyle pazarcıların gözdesi haline geldi. Söz konusu inek, rekor fiyatla 240 bin TL'ye alıcı buldu.

İneğin sahibi Abdullah Köksal, hayvanın beslenmesine ve bakımına uzun süredir özel olarak önem verdiklerini belirterek, "Kendi yetiştirmemiz, getirir getirmez de pazarlığımız oldu" dedi.

Pazara gelen bazı vatandaşlar da bir tonluk ineğin yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Kırşehir Ticaret Borsası yetkilileri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yoğunluğun artmasını beklediklerini ve bu tarz özel hayvanların pazara olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Kırşehir canlı hayvan pazarından küçükbaş hayvanlar 16 bin bandında fiyatla yer alırken büyükbaş hayvanlar hisseli 30 bin TL'den alıcısını bekliyor.