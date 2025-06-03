Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, bu şehirler kavrulacak

Kurban Bayramı tatiline hazırlanan milyonlarca kişi bayram için hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji'den bayram tatili için uyarı geldi. Hava tahmin kurumuna göre bazı bölgeler kuvvetli yağış alacakken, bazı şehirler ise resmen kavrulacak. İşte Kurban Bayramı'nda il il hava durumu...

Türkiye ve dünya genelinde Müslümanlar, kurban ibadetinin eda edileceği Kurban Bayramı'na kavuşmak üzere. Geçtiğimiz yıllarda 9 gün tatil ilan edilen Kurban Bayramı bu yıl 4.5 gün tatil olacak. Bayram tatili süresince havanın nasıl olacağı, birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresi yani 5-9 Haziran tarihleri arasında havanın nasıl olacağını açıkladı. Yayımlanan hava tahmin raporuna göre bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklenirken, bazı bölgelerde ise sıcaklıklar birden yükselecek, gölgede dahi insanı terletecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Meteorolojinin son verilerine göre, Türkiye Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine girecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü batı kesimlerde, zamanla tüm Yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

AREFE VE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Arife Günü (05.06.2025 Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ

Bayramın 1. günü (06.06.2025 Cuma): Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ

Bayramın 2. günü (07.06.2025 Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ

Bayramın 3. günü (08.06.2025 Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 4. GÜNÜ

Bayramın 4. günü (09.06.2025 Pazartesi): Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de arife ve bayram süresince hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

ANKARA

Ankara'da arife ve bayram süresince hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. En düşük/En yüksek hava sıcaklıklarının:

Perşembe 11-13°C / 27-29°C, Cuma 13-15°C / 29-31°C, Cumartesi 14-16°C / 30-32°C, Pazar 14-16°C / 30-32°C, Pazartesi 15-17°C / 30-32°C olması bekleniyor.

İSTANBUL

İstanbul'da arife ve bayram süresince hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıklarının:

Perşembe 18-20°C / 29-31°C, Cuma 17-19°C / 28-30°C, Cumartesi 17-19°C / 26-28°C, Pazar 16-18°C / 26-28°C, Pazartesi 17-19°C / 27-29°C olması bekleniyor.

İZMİR

İzmir'de arife ve bayram süresince hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıklarının:

Perşembe 20-22°C / 33-35°C, Cuma 20-23°C / 32-34°C, Cumartesi 20-22°C / 33-35°C, Pazar 20-22°C / 31-33°C, Pazartesi 20-22°C / 31-33°C olması bekleniyor.

BEŞ BÖLGEDE YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporuna göre arif günü (Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Bayramın birinci günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kısa süreli sağanaklar görülebilir, diğer bölgeler parçalı az bulutlu olması beklenirken, ikinci günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor, açık ve sıcak bir gün yaşanacak.

Bayramın üçüncü günü, Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışların olması beklenirken, dördüncü günü: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.