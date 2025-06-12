Tanımadığı adamı öldürdü, savunması şoke etti: Saygısızlık ettiysem özür dilerim

Ankara'da İsmail Tek, yolda yürürken tanımadığı Yetkin Güner'i 7 bıçak darbesiyle katletti. Emniyette "İçimde öldürme isteği vardı" diyen katil zanlısı mahkemede, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Ölen kişi benim tanıdığım olsaydı ben tasarlayarak bu işi yapardım. Ben saygısızlık ettiysem sizden özür dilerim" ifadesini kullandı.

Korku veren olay Ankara'da geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanmıştı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra Ulus'taki bir otelde yaşamaya başlayan 29 yaşındaki İsmail Tek, yolda yürüyen 45 yaşındaki Yetkin Güner'e neden olmaksızın saldırdı. Güner, aldığı 7 bıçak darbesi sonrası hayatını kaybetti.

Emniyetteki ifadesinde, 'İçimde birini öldürme isteği vardı' diyen Tek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tek'in yargılaması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakta sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun anlaşıldığını belirtti.

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Ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Söz verilen sanık İsmail Tek, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Benim hasmım değil. Hasmım olsa ben planlayarak yapardım. Benim üstüne oyun oynuyorlar. Ben neden plan yaparak yapayım. Ölen kişi benim tanıdığım olsaydı ben tasarlayarak bu işi yapardım. Ben saygısızlık ettiysem sizden özür dilerim" ifadelerinde bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tek'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, sabıka kaydı bulunması sebebiyle iyi hal indirimi uygulamadı.