Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 5 azılı suçlu yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., Ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 suçlunun daha Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

ÇOCUK İSTİSMARI, ADAM ÖLDÜRME, BOMBALAMA...

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde;

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahıs, “Adam Öldürme, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hakaret, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Bulundurma veya Taşıma ve Silahla Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs, "Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme" suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve "FETÖ Terör Örgütüne Üye" Olma suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar