Ferdi Zeyrek'in ardından tekrar gündemde! Site, SPA ve oteller... Risk çok büyük

Yaz ayları ile birlikte yüz binlerce insan havuzlara akın ederken, uzmanlar “En ufak bir kaçak akım bile birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Su altı aydınlatmaları, motorlar, filtre sistemleri ve ısıtıcılar gibi elektrikli ekipman, uzman kişiler tarafından kontrol edilmeli” diyor.

KAAN ZENGİNLİ -Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan elektrik çarpması vakası, yüzme havuzlarında elektrik güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, görünmeyen bir tehlike olan elektrik kaçaklarının tedbir alınmadığında ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor. Havuzlarda kullanılan su altı aydınlatmaları, motorlar, filtre sistemleri ve ısıtıcılar gibi elektrikli ekipmanlar, nem ve suyla doğrudan temas içinde olduğu için yüksek risk taşıyor. Eğer bu sistemlerdeki elektrik tesisatı yeterince korunmazsa, bir izolasyon zayıflığı ya da kısa devre anında kaçak akım oluşabiliyor.

KOROZYON RİSKİNE DİKKAT

Elektrik mühendisleri, bu gibi durumlarda koruyucu sistemlerin devreye girerek elektriği kesmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. Kaçak akım koruma röleleri (RCCB), bu noktada en kritik güvenlik unsurlarının başında geliyor. Bu cihazlar, elektrik hattında fark edilen olağandışı bir kaçak durumunda milisaniyeler içinde akımı keserek, muhtemel bir çarpılmanın ya da yangının önüne geçebiliyor. Ancak problem sadece koruyucu cihazların varlığıyla bitmiyor. Uzmanlar, bu sistemlerin zamanla korozyona uğrayabileceğini ve işlevini yitirebileceğini belirtiyor.

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BAKIMLARI SÜREKLİ YAPILMALI

Özellikle dış mekânlarda kurulu havuzlarda, nem, yağmur ve sıcaklık değişimleri elektrik ekipmanlarının ömrünü kısaltabiliyor. Bu sebeple yılda en az bir defa profesyonel bir elektrik teknisyeni tarafından sistemin kontrol edilmesi, kaçak akım rölelerinin çalışıp çalışmadığının test edilmesi gerekiyor. Ayrıca havuzdaki bütün metal parçaların (mesela merdivenler, ızgaralar, süzgeç kapakları) düzgün bir şekilde topraklanması, çarpma riskini azaltan başka bir tedbir olarak öne çıkıyor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Rüştü Uçan, Türkiye’de birçok özel ve site havuzunda bu sistemlerin yeterince denetlenmediğini belirterek şu uyarıda bulunuyor: Basit bir kaçak akım cihazı hayat kurtarır. Ancak bu cihazlar test edilmediğinde, çalıştığını zannettiğiniz bir sistem sizi koruyamaz. Havuz projelerinin başından itibaren elektrikli teçhizat planlaması yapılmalı, bu sistemlerin periyodik olarak ölçüm ve test raporları hazırlanmalı.

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