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Ferdi Zeyrek soruşturmasında sıcak gelişme! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Zeyrek soruşturmasında sıcak gelişme! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Ferdi Zeyrek soruşturmasında sıcak gelişme! Şüpheliler adliyeye sevk edildi - 1. Resim

YENİ GÖZALTILAR YOLDA 

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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