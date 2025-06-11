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Ferdi Zeyrek'in ölümü tartışma konusu olmuştu! Avukatından açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ferdi Zeyrek&#039;in ölümü tartışma konusu olmuştu! Avukatından açıklama geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Evinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü tartışma konusu olmuştu. Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir" dedi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde evinde elektrik çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 3 gün sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünde ihmal olup olmadığı tartışılıyordu.

Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, olayın soruşturma boyutuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Zeyrek'in bir süre önce tehdit edildiğine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinen Karaoğlanlar Hasgör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek‘in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir. Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır. Soruşturma safahatinde bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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