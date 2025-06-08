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Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da meydana gelen feci kazada şerit değiştiren otomobile arkadan hızla gelen iki motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalya'da Kemer yolunda sol şeride geçmeye çalışan otomobile, hızla gelen iki motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İKİ MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya-Kemer yolu üzerinde, Büyük Çaltıcak'ı geçtikten sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeride geçmeye çalışan otomobile, aynı yönde hızlı şekilde gelen iki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve üzerindeki sürücüler yola savruldu.

Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ 

32 AEY 140 plakalı motosiklette bulunan Mustafa K. (21) ve Aden Nisa B. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen iki gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Kaza sonrası araç kamerasına yansıyan görüntülerde yola savrulan motosikletler ve yerde yatan yaralıların görüntüsü kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

Kurban Bayramı’nın 3. günü (bugün) 2 ocağa daha maalesef ateş düştü.

Otomobil, Antalya istikametinden Kemer’e seyir halindeyken girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi.

Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde maalesef hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada otomobil ve diğer motosiklette bunulan 4 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi… Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım.

Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir.

Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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