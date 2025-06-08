Taşan rögar 3 motosikletliyi yola savurdu! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de rögardan taşan kanalizasyon sularının yola akması nedeniyle meydana gelen kazada 3 motosiklet sürücüsü yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

1 Haziran'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 motosikletin karıştığı trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; rögardan taşan kanalizasyon suyunun asfaltı kayganlaştırması nedeniyle seyir halinde olan motosikletli grup kaza yaptı.

ÜÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Cem Ö. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Cem Ö., motosikletiyle birlikte yola savruldu. Arkadan gelen iki motosiklet sürücüsü de ani fren yaparak motosikletlerinin kontrolünü kaybetti.

Kazaya karışan 3 motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Göz göre göre gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, viraj içinde seyir halinde olan motosikletlerin suda kayarak dengelerini kaybetmesi, bir motosikletin otomobile çarparak düşmesi ve sürücünün metrelerce sürüklenmesi yer aldı.