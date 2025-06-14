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İntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunç
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da intihar süsü verilmiş halde ölü bulunan 66 yaşındaki adamın işkence görüntüleri ortaya çıktı. Darp görüntülerini paylaşan 3 kişinin cezası da belli oldu.

Korkunç olay 2020 yılında Ünye ilçesinde yaşandı. Yalnız yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.  İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

İntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunç - 1. Resim

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı.

İntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunç - 2. Resim

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

İntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunç - 3. Resim

İŞKENCEYİ KAYDETMİŞLER

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi.

İntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunç - 4. Resim

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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