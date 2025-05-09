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Ailesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladı! Eski kocası tutmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ailesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladı! Eski kocası tutmaya çalıştı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da ailesi tarafından eski kocasıyla barışması istenen 27 yaşındaki G.A., ısrarlar karşısında öfkelenerek, 4. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. İntihar girişimi sırasında G.A.’yı tutmaya çalışan eski kocası da yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda; G.A.’nın boşandığı eşi, 2 çocuğunu vakit geçirdikten sonra annelerine teslim etti. Bu sırada G.A.’nın annesi ile eski damadı arasında apartman önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, o sırada evde bulunan G.A. ile babasına da sıçradı.

Ailesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladı! Eski kocası tutmaya çalıştı - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Babasının eski eşi ile barışması gerektiği ısrarına öfkelenen G.A., hayatında başka birisi olduğunu belirterek, 4. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden genç kadın, yoğun bakım servisinde tedavi görürken, G.A.’yı tutmaya çalışan eski kocasının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Ailesinin ısrarına dayanamadı, 4. kattan atladı! Eski kocası tutmaya çalıştı - 2. Resim

"YAŞADIKLARINI KALDIRAMAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan ve ismini vermek istemeyen vatandaş, "Genç kız daha önce akrabasıyla evlilik geçirmiş ve boşanmış. Ardından başka biriyle görüşmeye başlamış. Ailesi, kıza baskı uygulayarak, eski eşiyle barışmasını istiyormuş. Dün de yine benzer bir durum yaşanmış. Boşanan kadın, ısrarlara dayanamayınca intihar girişiminde bulunmuş. Durumu şu anda ağır. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dün de eski eşi buraya gelince yine tartışmalar çıkmış. Yaşadıklarını kaldıramayınca böyle bir şey yapmış" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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